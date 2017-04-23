3 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kent genelinde 5 gündür devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde 5 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 40 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)