3 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)