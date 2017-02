3 Şubat İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinde bugün ağırlıklı olarak, İngiltere hükümetinin Brexit'e yönelik yayınladığı strateji belgesinin yankıları yer alıyor.



The Times gazetesinde öne çıkan haber, Brexit sonrası İngiltere'sine ilişkin "göçmenlik politikaları" başlığını mercek altına alıyor. Gazete, strateji belgesinin geneli hakkında olduğu gibi ayrı ayrı maddeleri üzerinde de milletvekillerinin söz söyleyeceğini, gümrük birliği ve yeni göçmenlik sisteminin, üzerinde tartışma yaşanabilecek maddeler arasında olacağını duyuruyor.





Gazete parlamentodaki farklı grupların bu başlığa yaklaşımını da okurlarına aktarıyor. Örneğin, parlamentodaki "şahin"muhafazakarların, Brexit sonrası hızlı bir şekilde serbest dolaşımın sonlanmayacak olması ihtimaline muhalefet edebileceklerini bildiriyor.





Hükümetin Brexit strateji belgesindeki, "Avrupa Birliği vatandaşları için getirilecek yeni göçmenlik ayarlamaları karmaşık olacaktır ve parlamentonun bu konuları sonuca ulaştırmada rolü büyük olacaktır" ifadesi de okurlara aktarılıyor.





"Çalışmak daha sağlıklı"stratejisi



İ gazetesinde ise "Brexit ve göçmenlik" başlığı altında oldukça dikkat çekici bir haber göze çarpıyor. Hükümet tarafından hazırlanan plana göre, emeklilik yaşı gelenler "çalışmak daha sağlıklı yaklaşımı" ile emekli olmamaya ikna edilmeye uğraşılacak, bu sayede de Brexit nedeniyle oluşacak iş gücü açığının kapatılması sağlanacak.





Haberde, hükümetin, bu stratejinin hayata geçirilmesi için, yaşlı insanların işe alınmasını teşvik edecek formüller üzerinde çalıştığı da okurlara duyuruluyor.



Financial Times gazetesinin başlığı ise, "İngiltere Bankası, Brexit etkisine karşı ihtiyatlı olarak büyüme tahminini yükseltti" şeklinde.



Gazete, İngiltere Bankası'nın son 6 ay içinde ikinci kez büyüme tahminini yükselttiğini bunun da merkez bankasının, Haziran ayında gerçekleşen referandum sonrasındaki tahminlerinin "aşırı kötümser" olduğunu ortaya koyduğunu açıklıyor.





Financial Times, büyüme beklentisinin yüzde 2'ye çıkarıldığını bunun da Brexit öncesi ortaya konan 2.3'lük büyüme beklentisinin yalnızca biraz altında olduğunu okurlarına duyuruyor. Bunun yanında, İngiltere Bankası'nın ekonominin Brexit etkisiyle yavaşlayacağı, büyüme beklentisinin 2018 yılı için 1.6, 2019 için 1.7 olacağı ön görüsü de haberde yer buluyor.

Trump'ın AB büyükelçisi adayına karşı kampanya



Donald Trump'ın olası Avrupa Birliği büyükelçisi adayına ise Guardian gazetesi geniş bir yer ayırıyor. "Avrupa Birliği Trump'ın büyükelçi adayına sinirli" başlıklı haberde, Avrupa Parlamentosu'ndaki ana siyasi partilerin yeni büyükelçinin AB binalarına girişinin engellenmesi çağrısı yaptığı açıklanıyor.





Henüz açıklanmayan büyükelçilik pozisyonu için, Trump'ın, Ted Malloch ile görüşme yaptığı haberde yer alırken, Malloch'un BBC'ye bir mülakat sırasında söylediği, "Daha önce Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında rol oynayan bir diplomatik görevde bulunmuştum. Belki şimdi yeni bir birliğin evcilleştirilmesi gerekiyordur" ifadesi okura hatırlatılıyor.





The Times gazetesindeki bir diğer haber ise şu başlıkla okuyuca aktarılıyor: "Terörizm korkusu müze ziyaretçisi sayısını 2 milyon azalttı"



Haberde, Britanya'daki müze ve galeri ziyaretçilerinin sayısının 2016 yılında 2 milyon azaldığı, uzmanların bu durumu, "terörizm endişesine" bağladığı aktarılıyor. The Times, ziyaretçi demografisi söz konusu olduğunda ise rakamın daha da düştüğünü, kültürel enstitülere gelen genç ziyaretçilerin sayısının yüzde 6.9 azaldığını duyuruyor.

Daha iyi bir uyku için çadır tatili



The Daily Telegraph gazetesindeki bir haber ise uyku problemi yaşayanların dikkatini çekebilir. Bu habere göre, bilim insanları, çadırda uyunan uykunun, vücut saatini sıfırladığını bunun da daha iyi bir uyku sağladığını ortaya çıkardı.





Haberde, İnsomnia olarak bilinen uyuyamama hastalığından muzdarip olanların, özel lambalar da dahil çok sayıda yöntem denediği hatırlatılarak, araştırmayı yapan Kenneth Wright'ın "Eğer bir insan erken uyumak isteyip uyuyamıyorsa bunun çözümü kampta geçirilecek bir haftasonudur" şeklindeki sözleri aktarılıyor.





Haberde ışık faktörünün de çok önemli olduğu, çalışma ortamları için daha kurumsal olmayan ve gün içinde değişen ışıkların kullanılması ile ilgili yapılan çalışmalar duyuruluyor.



The Times gazetesi ise bir başka sağlık haberini ön sayfasına taşıyor. "Bel ağrıları için pilates ağrı kesicilerden çok daha etkili" başlıklı haberde, yapılan bir araştırmanın sonuçlarının bunu ortaya koyduğu aktarılıyor.





Her 10 insandan birinin yaşadığı bel ağrıları için ağrı kesicilerin kısa dönemli sonuçlar verdiği, kalıcı bir iyileşme için pilates, yoga gibi egzersizlerin önerildiği ifade ediliyor.