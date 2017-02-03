3 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi

4 ay ceza alan Hakan Çalhanoğlu: "Babam at imzayı dedi"



TRABZON'A ÇALHANOĞLU'NDAN 100 BİN EURO!!



Hakan Çalhanoğlu'na şok ceza. CAS, milli futbolcuya 4 ay futboldan men cezası verdi. Usulsüzlük tespit edilen Milli futbolcu transferi yüzünden Bayern Leverkusen'de 4 ay boyunca forma giyemeyecek. Milli futbolcu kulübü için üzgün olduğunu ve 17 yaşında attığı imzanın perde arkasını anlattı.



GÖZLER KAPALI GİŞE OYNANANACAK DERBİDE



Beşiktaş ve Fenerbahçe Pazar günü oynayacakları kupa derbisi için son hazırlıklarını yapıyor. İki takım da sakatlarının maçta yer alabilmesi için sağlık kurullarını seferber etti. Vodafone Arena'da 2 bini Fenerbahçeli toplam 41 bin 903 seyirci olması bekleniyor.



M.BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY



Transferin son gününde Adebayor bombası patlatan Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, Togo'lu futbolcuyu yarın sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Riekerink Galatasaray'ı Akhisar'a 6 atan 11 ile çıkartacak.



EYOF İÇİN GÜVENLİK ZİRVESİ



Erzurum'da gerçekleştirilecek avrupa gençlik kış festivali (EYOF)'a katılacak olan ülkelerin elçi ve elçilik yetkililerine spor bakanlığı binasında güvenlik ve diğer konularda bir brifing verildi. 40 ülke yetkililerinin spor bakanlığında katıldığı toplantıda, güvenlik ve organizasyon hakkında misafirlere detaylı bilgi verildi. Organizasyonla ilgilide detaylı bilgiler alan yetkililer iki saat süren toplantının ardından yenilen yemek sonunda bakanlıktan ayrıldıkları öğrenildi.



BASKETBOL



-Euroleague



20: 00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods



22: 45 Crvena Zvezda - Anadolu Efes



OSMAN SOLAKOĞLU ANILACAK



Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş, eski Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlarından Osman Solakoğlu, 5 Şubat Pazar günü mezarı başında anılacak.



5 Şubat Pazar günü Feriköy Mezarlığı'nda saat 11: 00'de yapılacak anma törenine TBF yetkilileri, Solakoğlu ailesi, sevenleri ve basketbol camiasının önde gelen isimleri katılacak.



CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TU RU, TEHLİKEYE GİRDİ !...



Emin Müftüoğlu döneminde PRO-TOUR olarak UCİ (Dünya Bisiklet Birliği) takvimine alınan ve 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılması kesinleşen Türkiye Bisiklet Federasyonu 53.'cü Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna katılan takımlarla anlaşma yapamayınca, turun ertelenmesini istedikleri ortaya çıktı. Pro-Tour olan Cumhurbaşkanlığı organizasyonu üçüncü kez statü gereği sayıca gelmesi gereken takımların altına inerse yeniden kategori düşüp ikinci Lig'de yer alacak.



TENİS



Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin erkek tenis milli takımları arasındaki Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk tur mücadelesi başlıyor.



Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek'ten oluşan milli takım ile Petros Chrysochos, Menelaos Efstathiou, Eleftherios Neos, Nicholas Campbell'tan oluşan Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilk tur eşleşmesi, Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında oynanacak.



AFRİKA KUPASI'NDA SON FİNALİST ABOUBAKAR'LI KAMERUN OLDU



Mısır'dan sonra Vincent Aboubakar'lı Kamerun, Gana'yı 2-0 yenerek son finalist oldu. Abuoubakar 74. dakikada oyuna dahil oldu. Gana'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu John Boye 90 dakika boyunca sahada kaldı. Final mücadelesi 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Üçüncülük maçı ise yarın aynı saatte Burkina Faso ile Gana arasında yapılacak.



GOLF



Toplam 10 Ayak'tan oluşan ve 2 gün sürecek Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi, Antalya Belek'te bulunan Gloria Golf Kulübü'nde oynanacak.