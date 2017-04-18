3. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı
Eğitim Fakültesi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Eğitim Fakültesi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 30: 00
Kategori : 3. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı
Tür : Çalıştay
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io