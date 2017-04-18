3. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı

Eğitim Fakültesi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

3. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı

Eğitim Fakültesi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi

Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 30: 00

Kategori : 3. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı

Tür : Çalıştay

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır