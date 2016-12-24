Radyoculuk alanında farklı branşlarda verilecek 3. Radyo Akademi Ödülleri için oylamanın 1 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ve Ulusal Radyo Platformu'nun (OYDAR) katkılarıyla sektöre katkıda bulunan radyocuları teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 3. Radyo Akademi Ödülleri, Beşiktaş Yıldız Parkı'ndaki Çadır Köşkü'nde tanıtıldı.



OYDAR Genel Koordinatörü Erkut Aktaş, burada yaptığı konuşmada, birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde radyocuların da gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ve milli bütünlüğe katkıda bulunacak yayınlar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.



Diğer senelere oranla organizasyonu bu sene daha geniş kapsamlı tuttuklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Radyo Akademi Ödülleri bundan sonra Türkiye'yi kapsayacak ve tüm Türkiye'deki radyolar ve radyocular artık bu organizasyon içerisinde yer alacak, Türkiye'nin yedi bölgesinden radyocular bu organizasyon içerisinde yarışacaklar. Dünyanın en güvenilir sistemiyle yapıyoruz bunu. Facebook'la iş birliğimiz var. Radyo dinleyicileri sosyal medya üzerinden oylarını kullanabiliyor ve tamamıyla Facebook kayıtları altında bu organizasyon, bitiminde de herkes şeffaf bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu sene bir heyet oluşturduk, Akademi Heyeti. Bu heyet oylama dışında bir değerlendirme yapacak ve özel ödüller verecek."



"TRT olarak sektöre olan desteğimiz sürmeye devam edecek"



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) FM yayın koordinatörü Ayfer Durak ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında medyanın rolüne dikkati çekerek, "Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminde hem millet hem medya sektörü hem de radyocular olarak gerçekten milli irademizi ve Türkiye Cumhuriyeti ile demokrasimize olan bu güçlü aidiyet duygumuzu sergilemiş olduk. Milli birliğimiz için, dayanışmamız için, vatanımız için, bayrağımız için hep bir arada olacağız, birbirimize kenetleneceğiz." dedi.



Durak, TRT olarak radyoculara ve radyolara olan desteği sürdüreceklerini dile getirerek, "Biz her ne kadar rakip olsak da birbirimize biliyorsunuz ki kurumumuz radyoculuk sektöründe bütün diğer radyoların 'ağabeyi' konumundadır. Size olan desteğimizi sürdüreceğiz, genel müdürümüzün sevgisini size iletiyorum. Sizinle birlikteyiz, bunu hiç unutmayın." ifadelerini kullandı.



Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu da Radyo Akademi Ödülleri'nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü, "Radyo Oskarları" olarak bilinmeye başlandığını, bu ödüllerin sadece radyocuların onurlandırıldığı ve ödüllendirildiği bir organizasyon değil, geçmişe vefanın ve geleceğe mirasın da nişanesi haline dönüştüğünü söyledi.



Bu yılki organizasyona destek olan kuruluşlara teşekkür eden Kaşıtoğlu, "İlgi, sevgi ve emeğe saygının beslediği Radyo Oskarları, radyonun mucitleri sayılan Guglielmo Marconi'ye, Nikola Tesla'ya, James Clark Maxwell'e, 1927 tarihli Türkiye'de ilk radyo anonsunu yapan Eşref Şefik'e vefanın adı olarak gönüllerde ve hafızalardaki yerini alacaktır. Beykoz Belediyesi olarak bizler bu inanç ve gayeyle buradayız." şeklinde konuştu.



Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, 2009 yılından bu yana faaliyette bulunduklarını hatırlatarak, dünya ve Türkiye'de yaptıkları çalışmalara değindi. Kültür-sanat ve Türkçe öğretimi alanında bugüne kadar pek çok projeye imza attıklarını anlatan Ateş, markalar oluşturduklarını söyledi.



Bu markalardan birisi de enstitünün vizyonunu ve misyonunu medya platformuna taşıyan ve bir yıldır yayın yapan Türkçenin Sesi Radyosu olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:



"Türkçenin Sesi Radyosu, Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş amaçları doğrultusunda seviyelerine göre dil öğretimi ve kültür-sanat yayını yapmak üzere 2015 yılında kurulmuştur. Hedef kitlesini yurt dışında ve içinde Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek isteyen yabancıların oluşturduğu, internet teknolojilerini kullanarak yayın yapan yeni nesil bir radyodur. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsünün yapmış olduğu faaliyetleri tüm dünyaya en kısa yoldan duyurabilmenin de adresidir. 3. Radyo Akademi Ödülleri'nin ortağı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."



3. Radyo Akademi Ödülleri oylaması 1 Ocak 2017'de başlayacak ve 1 Şubat 2017'de son bulacak. Oylama, Facebook Oylama Sistemi ile www.radyoakademiodulleri.com adresinden yapılacak.



Ödüller, 10 Şubat'ta saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak.