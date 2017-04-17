3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıyla İlgili 2 Şüpheli Daha Tutuklandı

3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 28 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesi Yukarıturalı köyünde güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapmış, operasyonda 18 Ağustos 2016 tarihinde 3 polisin şehit olduğu, aralarında sivillerinde bulunduğu 217 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlenen saldırının faillerinden 2 şüpheli ile birlikte onları saklayan 1 şahıs yakalanmıştı.



Yakalanan PKK/KCK'lı teröristlerden Barzan kod adlı Ferzende Y, Mehmet Ç. ile onlara yardım eden Abdurrahman Ö., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. TEM şubesinde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fezende Y ile Mehmeç Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdurrahman Ö.ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısı ile ilgili daha öncede iki farklı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı. - ELAZIĞ