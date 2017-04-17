3 Polisin Şehit Olduğu Saldırı ile İlgili 3 Şüpheli Adliye Sevk Edildi

3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili 3 şüpheli adliye sevk edildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ye yönelik saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin olayla direk bağlantılı olduğu, 1'inin ise onlara yardım ettiği öğrenildi



ELAZIĞ - 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı ile ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Hani İlçesi Yukarıturalı Köyünde güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda, 18 Ağustos 2016 tarihinde 3 polisin şehit olduğu, aralarında sivillerinde bulunduğu 217 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlenen saldırının faillerinden 2 şüpheli ile birlikte onları saklayan 1 şahıs yakalanmıştı.

Yakalanan PKK/KCK'lı teröristlerden Barzan kod adlı Ferzende Y, Mehmet Ç. ile onlara yardım eden Abdurrahman Ö., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. TEM şubesinde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ferzende Y. ile Mehmet Ç'nin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısı ile ilgili keşif yapıp, saldırıyı planladıkları iddia ediliyor.