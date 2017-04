3 Ölümlü Kazada Çöp Kamyonu Sürücüsüne 15 Yıl Hapis İstemi

BURSA'da, geçen ekim ayında, içindeki 3 gencin yaşamını yitirdiği otomobilin çarptığı çöp kamyonu sürücüsü 32 yaşındaki Efkan İpçi'nin 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Efkan İpçi, "Kazada benim hiç bir suçum yok. Beraatımi istiyorum" dedi.



Bursa'da geçen 5 Ekim akşamı, Mudanya Yolu Geçit Kavşağı'nda, 23 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım yönetimindeki 16 GL 863 plakalı otomobil, virajı alamayınca yol kenarında çöp toplayan Efkan İpçi yönetimindeki 16 YS 964 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araca sıkışan sürücü Oğuzhan Yıldırım ile 17 yaşındaki Mertcan Özkasapoğlu öldü. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Şükrü Can Eser kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde doğum gününde kurtarılamadı.



Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Efkan Ekici kısa süre sonra avukatının yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan otopsi sonucu, Oğuzhan Yıldırım'da 01.56 promil, Mercan Özkasapoğlu'nda ise 0.23 promil alkol tespit edildi.



Kaza ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan dava açılan Efkan İpçi, çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmedi İpçi, "Çöp kamyonunda 2,5 yıldır sürücü olarak çalışıyorum. Çöpleri arkadaşlarım toplayıp, kamyona yüklüyor. Olay günü her zamanki gibi sağ şeritte bulunuyordum. Kamyonun çakarları yanıyordu. 3 gencin içersinde bulunduğu otomobil arkadan çarptı. Benim kazada hiç bir kusurum yok. Beraatimi istiyorum" dedi.



Duruşmada ölen Mertcan Özkasapoğlu ve Şükra Can Eser'in yakınlarının avukatı Elif Acar, kazaya, çöp kamyonunun o sırada geri manevra yapmasının olduğunu öne sürerek, kusurlu olan Efkan ipçi'nin cezalandırılmasını istedi. Yargılama eksik evrakların beklenmesi, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



