3 Ocak Konseri İptal Edildi

Mersin, kurtuluşunun 95'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Mersin Tren Garı'nda başlayacak kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında düzenleyeceği Mustafa Ceceli konseri, 29 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.



Mersin'in kurtuluş günü, Mersin Valiliği tarafından düzenlenecek törenle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında sabah 09.00'da Tren Garı'nda temsili olarak milis kuvvetleri karşılanacak. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek olan kortej, kutlamalara burada devam edecek. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, halkın Kurtuluş Günü'nü kutlayacak. Törende daha sonra günün anlamına ilişkin konuşmalar ve halk oyunları gösterileri yer alacak. Havanın yağışlı olması durumunda ise kutlamalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Öte yandan, - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında düzenleyeceği Mustafa Ceceli konseri, 29 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi. - MERSİN