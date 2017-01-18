3. Muhtarlarla Buluşma Toplantısı Çerkezköy'de Yapıldı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan Muhtarlarla Buluşma Toplantıları'nın üçüncüsü Çerkezköy ilçesinde gerçekleşti.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan Muhtarlarla Buluşma Toplantıları'nın üçüncüsünü, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisevi toplantı salonunda, mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlendi.



Toplantıda konuşan Vali Ceylan, "Muhtarlarımızla üçüncü toplantımızı Çerkezköy İlçemizde yapıyoruz. Amacımız hem tanışmak hem de sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı dinleyip görüşlerinizi almak. Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Çerkezköy ilçemiz nüfus artışının en yoğun olduğu ilçemiz. En önemli sorunumuz eğitim ve okul, okul ihtiyacını gidermek için önümüzdeki dönemde planlamalarımız var. Eğitimin dışında uyuşturucu ile mücadele diğer öncelikli konularımızdandır. Bu konuda muhtarlarımızın desteği çok önemli. Muhtarlarımızın mahallelerinde güvenlikle ilgili hissettikleri bir sorun varsa emniyet birimleri ve jandarma ile irtibatlı olmalarını istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini Vali Ceylan'a ve yetkililere ilettiler.



Toplantıya Vali Ceylan'ın yanı sıra, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Mahalli İdareler Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muhteber Kuralay ve muhtarlar katıldı.



Vali Mehmet Ceylan, 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararname ile Çerkezköy ilçesine atanan Kaymakam Atilla Selami Abban'ı da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ