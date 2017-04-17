3 Milyon Dolar Değerinde

İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.

3 Milyon Dolar Değerinde

İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Adana'nın Çukurova ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine altın yazmalı 1 adet Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini bildirdi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İçişleri Bakanlığı, Çukurova, Tevrat, Adana, Bakan