3 Metrelik Maket Akciğerle Sigaranın Zararlarına Dikkat Çektiler

MANİSA'da sigaranın zararlarını anlatmak ve kansere neden olduğunu göstermek için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, bir AVM'ye 3 metrelik akciğer getirildi. Manisalılar, dev akciğeri ve sigaranın neden olduğu hastalıkları, görerek öğrendi. Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kronik akciğer hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla, Magnesia Alışveriş Merkezi'nde 'Koca ciğer' isimli 3 metrelik akciğer maketi ile vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve halk sağlığı uzmanları, akciğer kanseri tümörünün de bulunduğu dev akciğer ile sigaranın zararlarını anlattı. Manisa'da 2017 kişinin akciğer kanseri tedavisi gördüğünü kaydeden Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, iki gün boyunca vatandaşların koca ciğerin içinde dolaşarak, sigaranın zararlarını yakından görebileceklerini ifade etti. Yıldırım, "Akciğer maketi bir hafta boyunca Manisa'da olacak. Akciğer maketinin üzerindeki kanser hücreleri ile halkımıza sağlıklı yaşamanın bizim elimizde olduğunu ve bunun yolunun sigaradan uzak durmak olduğunu söylüyoruz. Sigara başta KOAH, sonrasında kansere ve damar hastalıklarına neden oluyor.Sigara kullanımını azaltmak için denetimler ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. 2016 yılı içinde yapılan 58 bin denetimde 320 ihlal saptadık ve cezai işlem yaptık. Ayrıca sigara kullananların bu alışkanlıktan vazgeçebilmeleri için yardımlar yapıyoruz. 2016 yılı içinde 10 bin 415 kişi sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurdu. Bunlardan 1642'si sigarayı bıraktı. Ayrıca Manisa'da 16 bin kişiye sigara bıraktırma ilacı ulaştırdık" diye konuştu. Dev akciğer maketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sigara içenler de, maketin içindeki tümörleri ilgiyle inceledi. Halk sağlığı uzmanları da sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı. - Manisa