5. Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'na Son Başvurular 3 Mayıs

Vakıf Emeklilik, yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor.

Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen "Hayattan Sarı Kareler" temalı yarışmada, birinciye 4.000 TL, ikinciye 2.500 TL ve üçüncüye 1.500 TL'lik para ödülü verilecek.

Yarışma, Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açık. Yarışmaya katılan eserler alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından 11 Mayıs 2017 tarihinde değerlendirilecek. Sonuçlar ise 15 Mayıs'ta açıklanacak.

