3- Kutsal Topraklardaki Kavganın Tarafları Birbirini Suçladı

Umre için gittikleri kutsal topraklarda Salı günü kavga ettikleri sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve görüntülerle ortaya çıkan Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri temsilcileri birbirini suçladı.



Kavganın taraflarından Fatih Medreseleri üyeleri İstanbul'a döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Medine'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na dün saat 21.30 sıralarında gelen Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar ve üyeler dış hatlar geliş terminalinde çiçeklerle karşılandı. Karşılama sırasında kalabalık tekbir getirip, "Sizlere kalkan eller kırılsın", "Mekke müşrikleri hesap vermeli" şeklinde slogan attı. Bayraktar'ın elinden tuttuğu çocuk zor anlar yaşadı.



"ÇİRKİN BİR SALDIRIYA UĞRADIK"



Havalimanı çıkışında başı sargılı ve bir kolu askıda olan iki kişinin de katılımıyla açıklama yapan Masum Bayraktar, olayın kavga olmadığını kendilerinin saldırıya uğradığını iddia etti. Bayraktar şöyle konuştu:



"Çok bereketli, güzel bir Umre geçiriyorduk. 25 Nisan Salı günü 21.30'da son derece haince, çirkin bir saldırıya uğradık. Kesinlikle kavga değil, biz saldırıya uğradık. Otelin girişinde hakaret ettiler. Asansöre gittiğimizde, 150 kişi hazırlıklı bir şekilde ellerinde bastonlarla birlikte bize saldırdı. Bastonlar arkadaşlarımın ellerine geldi. Çoğunun eli çatlak durumda. Ayrıca başlarına vurarak saldırılarına devam ettiler. Bu arada 14 yaşındaki çarşaflı kızımı da elinden yaraladılar. Şu anda 3 parmağı çatlak. 3 tane kardeşimizi yerde kanlar içinde öldü diye bıraktılar. Bu adamlar bizi katletmek üzere geldiler. Bunlar cemaati karıştırmak ve bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz; bu ilk defa olmadı. 2013 yılında yine kardeşlerimizi İsmailağa Camii'nin kapısında dövdüler. 2014 yılında Medine-i Münevvere'de caminin içinde bize olmayacak tehditlerde bulundular."



"OTEL LOBİSİNDE BİR ARBEDE YAŞANDI"



Fatih Medreseleri üyelerini suçlayan Kıyam-Der Başkanı Mehmet Emin Demir ise Kıyam-Der'in twitter hesabından bir açıklama yaptı. Demir, "Mekke'deki Umre kafilemiz odalarına yerleşmeye başladıkları sırada, Masum Bayraktar ile birlikte 20 kişilik grubun otele giriş yapmasıyla, otel lobisinde birkaç arkadaşımıza sözlü olarak sataşmak suretiyle taciz etmeleri ve aynı zamanda ellerindeki bastonlarla arkadaşlarımıza saldırmaları neticesinde otel lobisinde bir arbede yaşandı. Görevli ve hoca arkadaşlarımızın müdahalesiyle olayın büyümesi engellenmiştir. İstanbul'da olmama rağmen Mekke'deki otel lobisinde yaşanan hadiseyle şahsımı ilişkilendirmeye çalışmaları manidardır. Şahsımı ve hizmetiyle şeref duyduğum Kıyam-Der ailesini hedef olarak göstermektedirler. Yaşanan bu olayı başlatan taraf kendileri olmalarına rağmen, olayı çarpıtarak Kıyam-Der ailesi hakkında 'Karagümrük Çetesi', 'esrarkeşler' ve hakarete varan ifadelerle sosyal medya üzerinde bir algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar" dedi. - İstanbul