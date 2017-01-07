3. Köprü Yolunda Trafik Durdu; Araçlar Mahsur Kaldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.



Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.