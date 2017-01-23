3. Köprü Yolunda Kaza: 1 Yaralı

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.



Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikameti, Çekmeköy Hüseyinli Mevkii'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, içerisinde iki kişi bulunan 16 NPH 83 plakalı kamyonun sürücüsü Murat Duygulu önünde seyreden Oğuz Keskin yönetimindeki 60 DA 184 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kupası hurdaya dönen aracın içerisindeki diğer kişi Gökhan Duygulu sıkıştı.



GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri ise kazanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.



SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE KURTARDI



İtfaiye erleri araç içerisinde sıkışan Gökhan Duygulu'yu yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda yaralı bir şekilde kurtardı. Duygulu, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçların sürücüleri ise polise ifade verdi.



TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YAŞANDI



Kaza nedeniyle görevliler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Ankara istikametine gitmeye çalışan araçlar tek şeride düşen yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Kazalı kamyonun vinç yardımıyla çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yol tekrar trafiğe açıldı.



Seyir halindeki başka bir kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Murat Duygulu, gözüne güneş geldiği için aracı göremediğini belirtti. - İstanbul