HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
3. Köprü'de Kamyoncu Eylemi
BİST
76.377 %-0,32
DOLAR
3,5791 %-0,41
EURO
3,7324 %-0,18
PARİTE
1,0426 %0,23
ALTIN
134,06 %0,07
FAİZ
10,84 %-0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Lys'de Bir Kelimelik Cevaplar Olacak'
İngiltere'de İnşaat Büyümesi 9 Ayın En Yük...
3. Köprü'de Kamyoncu Eylemi
4 Ocak 2017 Çarşamba 14:47
Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.
Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9129423] Dunya.com
2
100
18
Erdoğan, "Bir ricam daha olacak deyip" tarihi çağrıyı yaptı
Kamyoncular isyanda! 3. köprünün yolunu kestiler
Denizli'ye gelip çiftçi oldu, asıl mesleğini duyan çok şaşırıyor!
Satışını yapan, dudak uçuklatan cezalar ödeyecek
Kıyıya vurunca kaderine terk edildi!
Kasası 170 liradan cep yakarken kayıklar rota değiştirdi
Ankara'yı sallayan iddianın ardından MHP'de beklenen istifa geldi