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3. Köprü'de Kamyoncu Eylemi
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3. Köprü'de Kamyoncu Eylemi

Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

3. Köprü'de Kamyoncu Eylemi

Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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