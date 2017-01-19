3 Kişinin Sokak Ortasındaki Silahlı Çatışma Anı Kamerada

Bursa'da 3 kişi arasındaki silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde seyreden iki ayrı otomobildeki kişiler bilinmeyen bir sebepte kavga etmeye başladı. 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen bir kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahsa silahla ateş açtı. Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açmaya başladı. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmada pompalı tüfek ve silahlarla yakın mesafeden ateş edilen kavgada şans eseri yaralanan olmadı. Öndeki otomobilden inen eli silahlı şahıs kurşununun bitmesiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı ayırmak için arkadaki otomobilin camına yaklaşan bir kişi de otomobilin içinden açılan ateşten son anda kurtuldu. Filmleri aratmayan görüntülerin yaşandığı olayın ardından iki otomobil de olay yerinden kaçarken, polis kısa süre sonra 16 AG 035 plakalı aracı Namık Kemal Mahallesi Gülen Sokak üzerinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken, elindeki silahla polis ekiplerine de ateş etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri de şans eseri yaralanmazken, silahtan çıkan kurşun cadde üzerindeki bir kuaför dükkanının camına isabet etti. Otomobilde yapılan aramada sahte 200 lira para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Polis olaya karışan 2 kişiyi de gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA