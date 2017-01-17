3 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasının Davasında Rapor Bekleniyor

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının duruşması görülmeye devem edildi.



28 Eylül 2016 tarihinde Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgilere göre kaza şu şekilde meydana gelmişti; Berat Şahin'in kullandığı 14 NT 794 plakalı araç sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle orta refüjü geçmiş ve karşı yönden gelen İrfan Topal'ın kullandığı 18 AR 478 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve 41 NT 796 plakalı aracın içerisinde bulunan üniversite öğrencileri Oğuzhan Olgun, Ünal Başyiğit ile Muhammet Duran kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından aracın sürücüsü Berat Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kazayla ilgili açılan davanın ikinci celsesi bugün Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dosyanın bilirkişi incelemesinden döndüğü ATK Trafik İhtisas Dairesinin 22 Aralık 2016 tarihli raporunun dosyaya ibraz edildiği görüldü. Müşteki avukatı Yıldıray Yılmaz ise "Gelen bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatları Fahri Örengül ve Cengiz Sarıbay ise," Bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, müvekkil yaşadığı olayın üzüntüsü içerisindedir" diye konuştu.



Cumhuriyet Savcısı sanığın suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına mütalaa vermesinin ardından sanık avukatı Fahri Örengül, "Cumhuriyet savcısının görüşüne katılmıyoruz. Gelen bilirkişi raporu ve dosya içeriğine göre dava konusu olayın müvekkilin de belirttiği gibi ikinci bir aracın kusurlu hareketi sonucunda meydana geldiği anlaşılmaktadır. Müvekkilin tutuklu kaldığı sürede delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak bu aşamada bihakkın ya da uygun bir adli kontrol tedbiri ile tahliyesini talep ediyoruz. Kaldı ki yargılama sonunda fiil sabit görülse dahi verilecek cezanın tedbire çevrilmesi de muhtemeldir" diye konuştu. Sanığın diğer avukatı Cengiz Sarıbay'da sanık Şahin'in tutuklu kaldığı süreye ve hususlar göz önünde bulunarak sanığın adli kontrol talebi ile serbest bırakılmasını talep etti. Kararını veren mahkeme heyeti müşteki İrfan Topal'ın kati raporunun düzenlenip gönderilmesinin beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Şubat 2017 tarihine erteledi. - KOCAELİ