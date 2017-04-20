3 Kişinin Öldüğü Garaj İnşaatı İçin Kaçak İddiası

SAMSUN'un Kavak İlçesi'nde göçük nedeniyle 3 kişinin öldüğü garaj inşaatının, kaçak olduğu iddia edildi. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Samsun'un Kavak İlçesi Azaklı Mahallesi'nde geçen 17 Nisan'da meydana gelen olayda, iddia göre Yaşar Demirtaş'ın evinin bitişiğindeki boş alana oğlu Ahmet Demirtaş tarafından garaj yapılması için başlanan inşaatta, kalıplar sökülürken göçük meydana geldi. Tek katlı inşattaki çökme sonucu, usta olan 50 yaşındaki Çetin Ganık ve işçiler 56 yaşındaki Nevzat Aydemir ile 34 yaşındaki Murat Batkal, moloz yığının altında kalarak olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Yapılan otopsi ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Öte yandan garaj inşaatının projesinin, inşaat ruhsatının bulunmadığı bu nedenle kaçak olduğu iddia edildi. Ayrıca yapıma başlandıktan sonra da belediyeye herhangi bir kaçak inşaat ihbarının da yapılmadığı ifade edildi.



Olay sonrasında Kavak Belediyesi'ni arayıp inşaatla ilgili sorgulama yaptıklarında proje ve inşaat ruhsatının bulunmadığını öğrendiklerini söyleyen Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, "Bu gibi inşaatlara başlamadan proje hazırlanıp belediyeye inşaat ruhsatı için başvurulması gerekiyor. Ancak bu yapının ruhsatsız yani kaçak olduğunu öğrendik. Ne yazık ki böyle elim bir durum meydana geldi. Tüm kurullara uyulsa bile bir risk vardır ancak böyle hiç bir kurala uyulmadan yapılan bir yapı için risk çok daha fazla oluyor. Eğer ruhsat başvurusu olsaydı denetim mekanizması da devreye girecekti. Belediyelerin de bu tür uygulamaları masumane görüp müsaade etmemesi gereklidir. Yapılaşma koşulları belediyelerin kontrolü müsaadesi altındadır. Belediye kendi sorumluluk alanındaki tüm imar hareketlerinden sorumludur. Bu noktada belediyenin de bir sorumluluğu vardır. Ancak sistemden kaynaklanan genel bir sorun da var. Maalesef belediyelerin elinde bu tür uygulamalar için gerekli denetimleri yapacak teknik personel sayısı yeterli düzeyde bulunmuyor. Olay sonrasında Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlatmıştır. Yargı üzerine düşeni yapacaktır" dedi.



- Samsun