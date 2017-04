3 Kez Kitapçığı Değiştirilen Öğrencinin Teog Korkusu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilki 2016 yılı Kasım ayında yapılan TEOG sınavında soru kitapçığının 3 kez değiştirildiğini iddia eden öğrenci, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Birinci TEOG sınavında 3 kez kitapçığı değiştirilen öğrenci yaşadığı mağduriyetin giderilmediğini belirterek, çarşamba günü yapılacak ikinci sınava korkuyla gireceğini söyledi. Öğrencinin annesi Fatma Kaya, telafi sınav hakkı verilmemesine tepki göstererek, mücadelelerinden öğrenci lehine hiçbir sonuç çıkmadığını dile getirdi.



İlk sınavda yaşadıklarını anlatan Cumhuriyet İlkokulu 8. sınıf öğrencisi Berkay Kaya, "Türkçe sınavına girdiğimde yaklaşık 12-13 soru yaptıktan sonra kitapçığımı değiştirdiler. Soruları yeniden ikinci kitapçığa işlemeye başladığımda 'pardon' diyerek bir kez daha değiştirdiler. Sonra bir kez daha 'pardon' diyerek yine kitapçığımı değiştirdiler. Motivasyonum gitti, her şeyim gitti. Soruları nasıl yaptığımı bile hatırlamıyorum" dedi.



"Psikolojim bozuldu"



Kaya, "Bu yaklaşık 20 dakika sürdü. Geriye 20 dakikam kalmıştı. Son 20 dakikada yaptığım soruların hiçbirini hatırlamıyorum. Belki hepsi yanlıştı. O günkü bütün sınavımı etkiledi. Diğer sınavlarda da hep Türkçe aklıma geldi. Yaptıklarımın hepsi yanlış diye düşündüm. Etkisi halen duruyor, o kadar çalıştığım Türkçe boşu boşuna gitti. Psikolojim bozuldu" şeklinde konuştu.



Anne Fatma Kaya da oğlunun yaşadıklarını kendisine detaylıca anlattığını belirterek, "İlk sınava girdi çıktı, ama panik halinde ağlıyordu. 'Anne kitapçığım değiştirildi, bir şeyler oldu' dedi ama ağlıyordu. Ben bu kadar ayrıntılı bir kitap değiştirme olayının olduğunu düşünmemiştim. Eve gelince 'Türkçe sorularım yanlış gelebilir' dedi. 'Diğer sınavlarda ne yaptığımı bilmiyorum, Türkçe sınavında 3 kez kitapçığım değiştirildi' dedi. 'Pardon deyip 4 kitapçığı toplayıp, dördümüz arasında değiştirdiler, ben o kitapçığın üzerine soruları çözmüştüm' dedi. Çocuğun eline önce 'C' kitapçığı geçiyor, bunu siliyor 'B' kitapçığını işaretliyor. 'Pardon' deyip bir kez daha kitapçıkları değiştirilmiş" diye konuştu.



"Bütün sınavını etkiledi"



Kendilerine, cevap anahtarının Ankara'ya gönderildiği ve telafi sınav haklarının olmadığının söylendiğini ifade eden Fatma Kaya, "Soruşturmanız açılmıştır dediler. Soruşturma açıldı, olay incelendi. Soruşturma neticesinde müfettişler tekrar sınav yapılması ve öğretmenler hakkında işlem yapılması gerektiğini belirtmişlerdi. Bana gelen sonuçta öğrenci lehine hiçbir karar yok. Bizim TEOG sınav sonucumuz çok kötü geldi. Öğrencinin seviyesinin çok altında bir sonuç geldi. Çünkü bu bütün sınavımızı etkilemişti" dedi.



"Bu ceza verilse ne olur, verilmese ne olur"



Anne Fatma Kaya konuşmasını şöyle devam etti:



"Öğretmenlere bir uyarı cezası ve bir yıllık sınava girmeme cezası verilmiş. Biz şu an mağdur durumdayız. Çocuğum çarşamba günü tekrar TEOG sınavına girecek. Çocuğum şu an onun korkusunu yaşıyor. Bu arada ben çocuğuma destek aldım. Psikolojik olarak destek aldım. Çocuk ders çalışmayı bıraktı, yaptıklarının karşılığını alamadığı için şoka uğradı. Ama ben bu çabamın karşılığında öğretmenlere idari uyarı cezası ve bir yıllık sınava girmeme cezası verildi. Yani bu ceza verilse ne olur, verilmese ne olur."



"TEOG sınavının tekrarı yoktur" diye öğretmenlerin kendilerini uyardığını ifade eden Kaya, "Üniversite sınavına bir daha hazırlanabilirsiniz ama TEOG sınavına bir daha hazırlanma şansınız yok. Bu belirtildiği halde önemi vurgulandığı halde bu öğretmenler bunu önemsemiyorsa diyeceğim bir şey yok" şeklinde konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili incelemesinin tamamlandığı belirtilirken, öğretmenlere disiplin cezası uygulandığı öğrenildi. - MERSİN