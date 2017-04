3. Izzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri Başladı

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneğince (YEPAD) düzenlenen 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 450 yarışmacının katılımıyla başladı.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bolulu aşçıların hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında görev yaptığını belirtti.



"Türkiye'de aşçılık deyince Bolu, Mengen, Yeniçağa akla gelir" diyen Yılmaz, "Bu diyarlarımızın topyekun bu alanda çok büyük yeri var. Böyle bir diyarda belediye başkanlığı yapmanın onurunu yaşıyorum. Mesleğinizi öyle temsil ediyorsunuz ki bundan gurur duyuyoruz. Bolu'da evvelden daha çok usta çırak ilişkisi halinde devam eden ama şu an mektepli hale dönüşen aşçılığımızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttığınız için hepinizle gurur duyuyoruz." dedi.



YEPAD Başkanı İsmail Bulut ise 2011 yılında kurdukları derneği, her yıl daha ileriye götürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Biri ulusal 3'ü uluslararası olmak üzere yarışmalarımızın bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Amacımız meslekte yeni yetişen arkadaşlara yardımcı olmak ve onların meslekte daha iyi yerlere gelmelerini sağlamak." diye konuştu.



Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan da konfederasyon olarak bu tür yarışmaları çok önemsediklerine belirtti.



Özellikle turizm otelcilik, mesleki teknik liseler ve üniversitelerin yüksek okullarında öğrenim gören aşçı adayı öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Tufan, şunları söyledi:



"Bu yarışmaların mesleğimiz ve ileride yeni şefler yetişmesi, onlara öz güven verilmesi adına çok önemli ve olumlu buluyoruz. Tek amacımız Türk mutfağımız. Milli değerlerimiz. ve yaptığımız bütün yarışmalar, festivaller veya etkinliklerdeki tek amacımız gerçekten bu. Türk mutfağının kalkınması demek, bizim için milli kültürel yapıda gelişmek ve beraberinde ülkemize sağlayacağı ekonomik katkılar demek. Bu gerçekten çok önemli."



Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler de etkinliğe katılan ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen yaklaşık 36 şef jüriye teşekkür ederek, "Ben 30 senedir Türk aşçılar ile çalışıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk aşçılarla çalışmak istiyorum ve onları çok seviyorum. Bizim aşçılar şu anda Türkiye'den her tarafa geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadesini kullandı.



Şehir meydanında kurulan seyyar mutfaklarda 450 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini 36 ülkeden gelen yabancı şefler yapıyor.



Pazar günü sona erecek etkinlikte, yarışmacılar, tavuk, balık, kuzu, sığır ve dana eti, makarna, tatlı, Osmanlı mutfağı, yöresel yemek, lise ekibi, üniversite ekibi ve Grand Prix Siyah Kutu kategorilerinde yemekler hazırlayacak.