3. İnstagram Alışveriş Şenliği'nin lansmanı gerçekleşti

Sosyal medyada kendi oluşturdukları markalarını satışa sunanlar, şenlik öncesi 27 Nisan Perşembe günü Kuleli Yakamoz Restoran'da bir araya geldiler.

Şenliğin organizasyonunu üstlenen Esra Karaaslan'ın açılış konuşmasını yaptığı lansmana "Hayaller Gerçek Olsa Derneği"nin başkanlığını üstlenen 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Fulden Uras da katıldı. Derneğe bağlı kelebek hastası çocuklara sosyal medya hesaplarından maddi ve manevi destek veren Fulden Uras, yaptığı konuşmada "Türkiye'de iyilik yapmak çok zor ve pahalı. Bu nedenle var gücümle kelebek hastası çocukların yaşaması için çalışıyorum. Bu tarz etkinliklere de elimden geldiğince katılıp özellikle çocuklara umut olmaya devam ediyorum"diye konuştu. Fulden Uras, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek 3. İnstagram Şenliği'nde açacağı stant ile "Kelebek Çocukları"na umut olacak.

Kadına yönelik ürünlerden söyleşilere, etkinliklerinden konserlere kadar dolu dolu geçecek festivalin organizasyonunu üstlenen Esra Karaarslan, özellikle instagramda online satış yapan girişimci ruha sahip olan herkese kapılarının açık olduklarını, katılımcı firmalar arasında büyük firmaların da bulunduğunu ve etkinliğin bir festival ruhuyla düzenlendiğini ifade etti.

Sürprizleriyle adından söz ettirecek olan şenliğe 3 Mayıs Çarşamba günü İclal Aydın ve 4 Mayıs Perşembe günü "Meltem'den Mutlu Tarifler" kitabının yazarı ve tv sunucusu Meltem Açıkel de katılacak.