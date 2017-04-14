3. İnstagram Alışveriş Şenliği Başlıyor!

Özellikle instagramda kendi oluşturdukları markaları satışa sunacaklar, festivale katılacaklara yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatacak. 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 3.Instagram Alışveriş Şenliği Yusuf İzzettin Paşa Köşkü Desde Restoran'da gerçekleşecek.

Sürprizleriyle de adından söz ettirecek olan festivalde 3 Mayıs Çarşamba günü İclal Aydın kitaplarını imzalayacak.

Kadına yönelik ürünlerden söyleşilere, etkinliklerinden konserlere kadar dolu dolu geçecek festivalin organizasyonunu üstlenen Esra Karaarslan, özellikle instagramda online satış yapan girişimci ruha sahip olan herkese kapılarının açık olduklarını, katılımcı firmalar arasında büyük firmaların da bulunduğunu ve etkinliğin bir festival ruhuyla düzenlendiğini ifade etti.