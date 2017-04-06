3 Ilde Fetö Operasyonu: 28 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Sakarya merkezli 3 ilde yapılan soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla 28 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, devlet tarafından verilen çeşitli destek kredilerinden yararlanmak için kurumlara başvuruda bulunanlar hakkında yapılan incelemelerde FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen Sakarya merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlar kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.