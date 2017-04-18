3 İlde Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve aralarında Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilmiş akademisyenlerin de olduğu 21 kişi hakkına gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullananların da bulunduğu şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başladı. Polis, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. - Kahramanmaraş