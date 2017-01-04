3 İlçeye Ygs Müjdesi

Tekirdağ il merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede olması sebebiyle, Kapaklı ve Saray ilçelerini de kapsayacak şekilde Çerkezköy ilçesi YGS sınav merkezi oldu.



Yıllardır YGS sınavı için yol çilesi çeken 3 ilçenin öğrencileri için müjdeli haber geldi. Tekirdağ'a uzak olmaları ve birbirlerine yakın olmaları nedeniyle Saray, Kapaklı ilçelerini kapsayacak şekilde Çerkezköy ilçesinde 3 bin 500 öğrenci YGS sınavına girecek.



Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çerkezköy İlçesi, Tekirdağ il merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede olup, öğrencilerimizin YGS sınavına girmek için bu mesafeyi sabah çok erken saatlerde yola çıkmalarına rağmen trafik sorunu nedeniyle ÖSYM sınavlarına sürekli geç kalmakta ve bu nedenle mağduriyetler yaşamaktadırlar. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde toplam 3 bin 500 öğrenci YGS sınavına girecektir. Müdürlüğümüzün talebi ve ÖSYM nezdinde yaptığımız girişimler sonucu ilçemiz YGS de sınav merkezi olmuştur. Bize ÖSYM nezdinde desteklerinden dolayı Tekirdağ Milletvekillerimiz Ayşe Doğan, Mustafa Yel ve Metin Akgün'e teşekkürü bir borç biliriz" denildi. - TEKİRDAĞ