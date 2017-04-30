3. İdev ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı, sona erdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 100'den fazla firma katıldı.



TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini memnun eden bir fuarı tamamladıklarını söyledi.



Fuarı geniş kesimlerle iş birliği halinde düzenlediklerini ifade eden Gökdemir, hafta içi nitelik olarak güçlü bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaştıklarını kaydetti.



Gökdemir, konut satışı yapan firmalarla ilgili önemli geri bildirimler aldıklarını dile getirerek, "Bir firmamız sadece ilk gün 40 konut sattığını iletti. Oldukça tatminkardı bizim için. Hafta sonu da halka hitap eden şovların olduğu etkinlikler yapıldı. Bugün Terziler Odası tarafından düzenlenen defile vardı. Oldukça keyifli, hem ziyaretçi hem de katılımcı olarak tatmin edici bir fuar yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 40 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini düşündüklerini anlatan Gökdemir, turnike sayımlarının ardından ziyaretçi rakamının ortaya çıkacağını bildirdi.