3 Günlük Tatilde Su Altı Meraklıların Tercihi Ayvalık Oldu

Dünyaca ünlü kızıl mercanları ve 24 ada ve 60 dalış noktasıyla su altı dünyasının gözde mekanlarından Ayvalık, 3 günlük kısa tatilde su altı meraklılarının tercihi oldu.



Hava ve su sıcaklığının arttığı Ayvalık'ta geçtiğimiz günlerde açılan dalış sezonu 3 günlük kısa tatil ile hızlı başladı. Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Trakya'dan bir çok su altı meraklısı bu güzel dünyayı yaşamak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesini tercih etti. Uzun kış boyunca denizden ve su altından uzak kalan birçok dalgıç bu tatil fırsatını değerlendirdi. Pro Divers Dalış Okulu hocası Kubilay Kılıç, dalış sezonunun açılmasıyla birlikte ilçedeki dalış merkezi ve okulların faaliyete geçtiğini ve talebe cevap vermek için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. 3Kılıç 3 gün boyunca tekne kapasitelerinin yüzde 100 doluluk ile çalıştığını söyledi. - BALIKESİR