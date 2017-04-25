3 Günlük Dünya' Diyoruz, Tasarrufu 'Es' Geçiyoruz
Özlem Denizmen, Türkiye'de bireylere ya da ailelere danışmanlık hizmeti verecek 'borç yönetim merkezleri' kurulması gerektiğine inanıyor.
Özlem Denizmen, Türkiye'de bireylere ya da ailelere danışmanlık hizmeti verecek 'borç yönetim merkezleri' kurulması gerektiğine inanıyor. Tasarrufu es geçenlerin ise kendi geleceklerinden çaldığını söylüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Dünyaca ünlü moda devi kendini açık artırmayla satışa çıkardı
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Bakan açıkladı! Vizesiz kalma 90 güne çıkıyor
-
Merkez Bankası'yla ilgili önemli gelişme!
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
İşte referandum sonrası yapılan çarpıcı anket! Yarın seçim olsa?