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3 Günlük Dünya' Diyoruz, Tasarrufu 'Es' Geçiyoruz
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3 Günlük Dünya' Diyoruz, Tasarrufu 'Es' Geçiyoruz

Özlem Denizmen, Türkiye'de bireylere ya da ailelere danışmanlık hizmeti verecek 'borç yönetim merkezleri' kurulması gerektiğine inanıyor.

3 Günlük Dünya' Diyoruz, Tasarrufu 'Es' Geçiyoruz

Özlem Denizmen, Türkiye'de bireylere ya da ailelere danışmanlık hizmeti verecek 'borç yönetim merkezleri' kurulması gerektiğine inanıyor. Tasarrufu es geçenlerin ise kendi geleceklerinden çaldığını söylüyor.

Kaynak: Dunya.com

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