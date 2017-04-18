3 Gündür Aranan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam kırsal alanda ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından çıplak bir erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda erkek cesedinin 3 gündür kayıp olan ve her yerde aranan 87 yaşındaki Aziz Atlı'ya ait olduğu öğrenildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN