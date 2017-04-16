3 Gencin Öldüğü Kazada Çöp Kamyonu Sürücüsüne 15 Yıl Hapis İstemi

Bursa'da 5 Ekim 2016 tarihinde 3 gencin yaşamını yitirdiği kazada çöp kamyonu sürücüsünün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, kazada suçunun olmadığını belirterek beraatini istedi.



5 Ekim 2016 tarihinde Mudanya yolu Geçit Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Oğuzhan Yıldırım idaresindeki 16 GL 863 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızdan dolayı virajda kontrolden çıkarak Efkan İpçi (32) idaresindeki 16 YS 964 plakalı çöp arabasına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Oğuzhan Yıldırım ile Mertcan Özkasapoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, arka koltukta bulunan ve ağır yaralanan Şükrü Can Esen ise kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen kurtarılamamıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Efkan İpçi, avukatının yaptığı itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yapılan otopsi sonucu Oğuzhan Yıldırım'da 01.56 promil, Mercan Özkasapoğlu'nda ise 0.23 promil alkol tespit edildi.



Kaza ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan dava açılan Efkan İpçi, çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmeyerek, "Çöp kamyonunda 2 buçuk yıldır sürücü olarak çalışıyorum. Çöpleri arkadaşlarım toplayıp kamyona yüklüyor. Olay günü her zamanki gibi sağ şeritte bulunuyordum. Kamyonun çakarları yanıyordu. 3 gencin içerisinde bulunduğu otomobil arkadan çarptı. Benim kazada hiçbir kusurum yok, beraatimi istiyorum" dedi.



Duruşmada ölen Mertcan Özkasapoğlu ve Şükra Can Eser'in yakınlarının avukatı Elif Acar ise, Efkan İpçi'nin çöp kamyonuyla geri manevra yapması sebebiyle kazaya sebebiyet verdiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. - BURSA