Adana İl Müftülüğü ve Ülfet Derneği tarafından "Neşeli Seccadeler" temalı 3. Geleneksel Cami Şenliği düzenlendi.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Sabancı Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 400 kişi katıldı.



Cami avlusunda geleneksel çocuk oyunlarının oynanması ve dereceye girenlere ödül verilmesiyle başlayan şenlikte, çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlar yapıldı, yarışmalar düzenlendi.



Daha sonra çocuklar, öğle namazını cemaatle kılmanın farkındalığını yaşadı.



İmam Ömer Altundağ, namaz sonrasında cami adabı ve caminin fiziksel özellikleri hakkında çocuklara bilgi verdi.