3- Cumhurbaşkanı Erdoğan Pursaklar'da Çoşkuyla Karşılandı

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan Pursaklar'da Çoşkuyla Karşılandı

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