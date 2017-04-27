Adana'da 15 şehirden 148 firmanın katıldığı 3. Çukurova Tarım Fuarı açıldı.



Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Elka Fuarcılık tarafından Çukobirlik Tesisleri'nde düzenlenen fuarın açılışında, tarımın ülke için hayati önem taşıdığını, bu tür fuarların tarımda yeni gelişmelerin takip edilmesi ve paydaşlar arasındaki iş birliğinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Çukurova'nın verimli topraklarının, yılda üç ürün alınmasıyla önemli bir gıda arz merkezi olduğunu dile getiren Yavuz, "Çukurova tarımı önümüzdeki dönemde geçmişte olduğundan daha stratejik bir rol üstlenecektir. İlde hayata geçirilen yeni projelerle tarım potansiyelini daha artırmanın gayreti içindeyiz. Özellikle tarımda katma değeri artırmaya yönelik her türlü faaliyeti desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.



Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Sakar, tarımın insanoğlunun en eski uğraşlarından biri olduğunu belirtti.



Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç da fuarın düzenlenmesinin önemine değindi.



Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek fuarı ziyarete açtı.



Yarışmalar yapıldı



Fuar kapsamında "traktörle balya taşıma", "ters direksiyon", "sırt çekme" ve "römork park etme" yarışmaları yapıldı.



Zorlu parkurda yarışmacılar becerilerini göstermek isterken zaman zaman hata yapan şoförler ilginç anların yaşanmasına neden oldu.



Yarışmaya katılan bazı kadın çiftçiler de becerilerini sergiledi.



Tarım ürünleri, alet ve makinelerinin sergilendiği fuar 30 Nisan'da sona erecek.