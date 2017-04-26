3. Çukurova Tarım Fuarı 2017

Elka Fuarcılık Ltd. Şti.

3. Çukurova Tarım Fuarı 2017

Elka Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017 Çukobirlik Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: Elka Fuarcılık Ltd. Şti.

Konusu: 3.Çukurova Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri Fuarı

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Adana

İlce : Seyhan

Mekan : Çukobirlik Fuar Alanı

Mekan Adresi : Mersin Karayolu 19. km.

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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