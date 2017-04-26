3. Çukurova Tarım Fuarı 2017
Elka Fuarcılık Ltd. Şti.
Elka Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017 Çukobirlik Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri şeklindedir.
Düzenleyici: Elka Fuarcılık Ltd. Şti.
Konusu: 3.Çukurova Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri Fuarı
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Seyhan
Mekan : Çukobirlik Fuar Alanı
Mekan Adresi : Mersin Karayolu 19. km.
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io