Elka Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017 Çukobirlik Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Elka Fuarcılık Ltd. Şti.



Konusu: 3.Çukurova Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri Fuarı



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Seyhan



Mekan : Çukobirlik Fuar Alanı



Mekan Adresi : Mersin Karayolu 19. km.



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 3. Çukurova Tarım Fuarı 2017



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır