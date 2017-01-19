3 Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 37 Yıla Kadar Hapis İstemi

Eskişehir'de sokakta kedi ile oynayan 3 çocuğa kedilerine süt vermesi bahanesiyle eve götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanığın 37 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz 10 Eylül'de meydana gelen olayda, 7 yaşındaki erkek çocuk K.D. ile 8 yaşındaki E.A. ve aynı yaştaki İ.K. isimli kız çocukları, sokakta kedilerle oynarken yanlarına gelen Fuat F., kedi için kendilerine süt vereceğini belirterek, çocukları evine götürdü. İddialara göre, Fuat F. burada çocuklara cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine çocuklar evden kaçarak ailelerine haber verdi. Aileler de durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şüphelinin hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan dava sonrasında yargılanmasına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra mağdur yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren Fuat F., çocuklara baskı yapıldığını ileri sürerek, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Üniversiteye başvurdum. Okumak istiyorum. Tutukluluğumdan dolayı ruh sağlığım bozuldu" dedi.



Duruşmada sanığın kardeşi ve babası ise tanık olarak dinlenirken, savcı sanığın 37 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinden olup olmadığına bakılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Diğer yandan, sanık Fuat F.'in hakkında daha önce 3 kez daha çocuk istismarı suçundan dava açıldığı iddia edildi. - ESKİŞEHİR