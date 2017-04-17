3- CHP'li Aksünger: Çağrımız; ya Bu Hileleri Düzeltin ya Bu Referandumu İptal Edin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Çağrımız; ya bu hileleri düzeltin ya bu referandumu iptal edin. İkisinden birini tercih edin; çünkü şu anda kamu vicdanı, gerçekten yaralanmış vaziyette ve insanlar soru işaretleriyle duruyor. Resmen oy yolsuzluğu yapılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu. Aksünger, ayrıca YSK'ya yapacakları başvuruyla ilgili "İptaliyle ilgili konu; bugün, yarın halledeceğimiz bir konu" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, anayasa değişikliği referandumu ve kesin olmayan sonuçlarla ilgili CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Halk oylamasına ilişkin itirazlarını ilçe seçim kurullarına yapacaklarını söyleyen Aksünger, "Ben, Güneydoğu'da çok sorun çıkacağını zaten biliyordum. Yapılan muhtarlık toplantıları arkasından o muhtarlarla ilgili partimizin kafasında istatistiksel bir değer vardı. 800 bine yakın insan aslında bulundukları bölgelerden kaydırılmıştı. Onların oy kullanmalarıyla ilgili şu anda şaibe var zaten. Biz bunlarla ilgili ispata gideceğiz zaten. Hukuksuzluktan bahsediyorum. Sahtecilikten bahsediyorum. Bunları ispatlayacağız" diye konuştu.



"YSK, DELİLİ YOK ETTİ"



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçerli sayılan mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili kararına tepki gösteren CHP'li Aksünger, "YSK, delili yok etti. Şikayetler sabah 8'de, 9'da başladı. Peki kaçta kendilerine göre karar vermişler? 3.5, 4'e 20 kala veya daha sonrasında; zaten Doğu'da sandıklar kapandı. 'Önce verdik, sonra verdik' yapamazsınız. Seçim Kanununda bu mühür neden basılıyor, diye herkes kendine bir sorsun? Sebebi şu. Dışarıdan olabilecek olan manipülasyonu, sahte oyları önlemek amacıyla. Açıklamalarda görüyorum. Filigranlı kağıtların nereden getireceğine dair; üzerlerinde kodları mı var? Yok. Basit bir filigranlı kağıt" dedi.



"GEÇERLİ SAYACAKSANIZ NEDEN MÜHÜRLENDİ? BUNUN ADI DELİLİ YOK ETMEKTİR"



Mühürsüz bazı oy pusulalarının oy kullanılan sandıklar açıldıktan sonra mühürlendiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, şunları söyledi: "Bize gelen bir sürü şikayetten biri de şuydu. Eksik oy pusulası olan sandıklar, fazla oy pusulası olan sandıklar. Peki, bunları nasıl sayıyorlardı? 'Biz bunları tartarak, sayıyoruz' diyorlar. Peki, bu kadar büyük fark olabilir mi bu tartının içerisinde? 400 tanede 20 tane, 30 tane eksik ya da fazla tartılabilir mi? Diyelim ki öyle bir şey oldu. Dışarıdaki insanların bunu elde etmesi çok mu zor? Zaten bu mührün basılmasının amacı bazı şekil şartlarını yerine getirmek ve gerçekten o seçimin güvenliğini sağlamak için yapılıyor bunlar. Bunları oy birliğiyle kabul ettiyseniz neden sandıklar kapandıktan sonra sandık başkanları bunları mühürleme yoluna gitti? Zaten siz geçerli sayacaktınız bunları, neden gittiler? Bırakın öyle tasnif edilsin, gelsin. Biz de itirazımızı yapalım. Kaç tane olduğunu belirleyelim. Bunun adı delili yok etmektir"



'SAHİL KASABASINDAKİ SEÇMENLERİN OYU GÜNEYDOĞU'DAN ÇIKTI' İDDİASI



Yurdun batısındaki bir sahil kasabasında kayıtlı 100 seçmenin oyunun Güneydoğu'daki bir sandıktan çıktığını iddia eden CHP'li Aksünger, şöyle devam etti: "Ülkemizin batısında bir yerde, herhangi bir sahil kasabasında, mevsim işçilerinden 100 kişinin olduğu ve Güneydoğu'da yaşayan bu 100 kişi mevsimlik işçi olarak batıya gelmiş. 700 seçmenin olduğu bu 3 köyden 100 kişi şu anda bizde tespitli. Bunların hepsi dün itibariyle batıdaki bir sahil kasabasındalar; ama Güneydoğu'da o sandığa bunların oyları atılmış. 800 bin seçmenin kaydırıldığını söylediğimiz zaman o muhtarlık bölgelerinde özellikle o insanların 600 bine yakınının seçmen kağıtlarının nerede olduğu noktasında ciddi bir soru işareti olacağını daha önce de ifade etmiştik. Bunlarla ilgili hukuki işlemleri tek tek, isim isim yapacağız"



"GÖZ GÖRE GÖRE OY YOLSUZLUĞU YAPILIYOR"



Halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarıyla kamu vicdanının yaralandığını savunan Aksünger, "Ben, bu sürece saygı göstermiyorum. Saygı da duymuyorum. Burada insanların kafasındaki soru işaretleri giderilmediği sürece, toplumun vicdanı rahatlatılmadığı sürece; bence bu referandumun üzerine gölgenin ötesinde hikaye düşmüştür. Çağrımız nedir bununla ilgili? ya bu hileleri düzeltin ya bu referandumu iptal edin. İkisinden birini tercih edin; çünkü şu anda kamu vicdanı gerçekten yaralanmış vaziyette ve insanlar soru işaretleriyle duruyor. Resmen yolsuzluk yapılıyor. Oy yolsuzluğu yapılıyor göz göre göre. Bunu kabul etmek mümkün değil. Elimizden geleni ardına koymayacağımız şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.



'ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ' YORUMU: DEMEK Kİ DAHA ÖNCEDEN BUNUN TEZGAHINI KURMUŞLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde kesin olmayan sonuçlar üzerinden yaptığı konuşmada dile getirdiği 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' sözü hakkında görüşü sorulan CHP'li Aksünger, "Üsküdar meselesi neresi, bilmiyorum; ama atla gidilmiyor. Demek ki daha öncesinden bunun tezgahını kurmuşlar. Bu ne demektir aslında? Siz ne yaparsanız yapın, biz gereğini yaptık. Torbayı kaptık, geçtik; tarzında bir yaklaşım. Bir cumhurbaşkanına yakışır mı böyle ifadeler kullanmak? Anayasa değişikliği yapıyoruz. Tarafsızlığını yitirmemesi gereken bir cumhurbaşkanı var. Sen toplumu karpuz gibi ikiye böldün zaten, hedef gösterdin bir sürü insanı. Hayırcılara yapmadığınız kalmadı" diye yanıt verdi.



"BU GEÇERSİZ OYLARIN HEPSİNE TEK TEK BAKACAĞIZ"



Referandumda 847 bini bulan geçersiz oylarla ilgili bir soruyu ise Aksünger, şöyle yanıtladı: "Üstünde 'evet' veya 'hayır' yazmıyor; pusulada boş çıkmış. Aslında matbaa hatası, geçersiz sayılmış bunların hepsi. Arkadaşlarımız Çankaya'da da görmüşler. Bunlar geçersiz saymışlar. Bunun mümkün olmaması lazım. Vatandaş nereden bilebilir? Sen üzerine 'evet' veya 'hayır' yazmamışsın. Kahverengi ve beyaz var. Üzerine damgayı vurmuş 'hayır'a atmış, bunları geçersiz saygılar. İki tane verinin olduğu yerde bu kadar geçersiz olması gerçekten çok şüphe uyandıran bir konu. Dengeyi değiştiriyor çünkü. Tek tek bu geçersiz oyların hepsine bakacağız. Hepsine itiraz edeceğiz"



"İPTALİ; BUGÜN, YARIN HALLEDECEĞİMİZ BİR KONU"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, YSK'ya yapacakları başvuruyla ilgili "İptaliyle ilgili konu; bugün, yarın halledeceğimiz bir konu" dedi.



"'EY AVRUPA' DİYE BAŞLAYAN NUTUKLAR ATMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"



Referandum sonucunu Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler üzerinden de değerlendiren CHP'li Aksünger, "Bu anayasa değişikliği geçtikten sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan tüm müzakereleri bence sona ermiştir. Bu anayasa değişikliği uygulandığında Türkiye'nin Avrupa Birliği hayali, diye bir şey olamaz. Yarın, öbür gün 'Avrupa Birliği, Hristiyan kulübüdür' demesinler; diye söylüyorum. Venedik Komisyonu raporu önümüzdeki süreçte gelecek. Ön raporu gördük, bu düzenlemenin tamamen buna aykırı olduğunu söylediler. Bunu bile bile yaptılar. Yarın, öbür gün bununla ilgili yine bağırıp 'Ey Avrupa' diye başlayan bazı nutuklar atmanın hiçbir anlamı yok. Memleketi başka yere götüren, bugün bunu getirip, buna kılıf uyduranlardır. Çok büyük sıkıntı yaşayacağımız kesin. Sen Avrupa ile artık mesafeyi iyice aştın, demektir" diye konuştu. - Ankara