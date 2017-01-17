3 Camiden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Bolu'da 3 camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs çaldığı malzemelerle birlikte asayiş şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Yıldırım Beyazıt, Balcı ve Kültür camilerinden diz üstü bilgisayarlar, elektronik eşyaları çalan ve hırsızlıktan 40 sabıkası bulunan K.B., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin günler süren takibi sonrasında yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet diz üstü bilgisayar ve 1 adet CD sürücüsü ele geçirildi. Şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU