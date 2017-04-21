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3 Büyük Otomotiv Devinin Yokluğu İstanbul Autoshow'u Olumsuz Etkiledi
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3 Büyük Otomotiv Devinin Yokluğu İstanbul Autoshow'u Olumsuz Etkiledi

’Geleceğe Yakından Bakın’ sloganıyla bugün ziyaretçilerine kapılarını açan İstanbul Autoshow 2017’de Türkiye’nin 3 büyük otomotiv devinin yer almaması beklenen etkiyi oluşturmadı.

3 Büyük Otomotiv Devinin Yokluğu İstanbul Autoshow'u Olumsuz Etkiledi

'Geleceğe Yakından Bakın' sloganıyla bugün ziyaretçilerine kapılarını açan İstanbul Autoshow 2017'de Türkiye'nin 3 büyük otomotiv devinin yer almaması beklenen etkiyi oluşturmadı.

'Geleceğe Yakından Bakın' sloganıyla 17'ncisi gerçekleşen 'İstanbul Autoshow 2017' kapılarını ziyaretçilerine açtı. 21-30 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuara katılım tahmin edilenin altında kaldı. Buna etken olarak Türkiye'de faaliyet gösteren 3 büyük otomotiv şirketinin fuarda yer almaması görüldü. Borusan, Bayraktar ve Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğündeki markalar ile fuara katılım göstermemesi beklenen ihtişamı oluşturmadı.

Bayraktar Grubu (Citroen, DS, Subaru, Infiniti), Doğuş Otomotiv (Audi, Bugatti, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen) ve Borusan Otomotiv, (BMW, MİNİ, Land Rover, Jaguar) distribütörlüğünde bulunan markalar ile İstanbul Autoshow 2017'ye katılım göstermedi. - İSTANBUL

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