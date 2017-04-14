3 Buçuk Ayda 14 Bin Kişi Başvurdu

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanapaşa'da yaklaşık 3 buçuk aydır devam eden yeni çipli kimlik kartı için, bugüne kadar 14 bin 120 kişi başvuruda bulundu.



1 Ocak 2017 tarihinde başvurularının alınmasıyla hızla dağıtımına devam edilen yeni çipli kimlik kartı başvuruları, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da ilçe nüfus müdürlüklerinde devam ediyor.



8 bin 430 kişi yeni kimliğine kavuştu



Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan ve 191 bin 864 kişilik bir nüfusa sahip olan Süleymanpaşa'da bugüne kadar 14 bin 120 kişi yeni çipli kimlik kartını almak için başvuruda bulunurken, 8 bin 430 kişi ise yeni çipli kimlik kartına kavuştu. - TEKİRDAĞ