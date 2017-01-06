3 Boyutlu Yazıcıyla Tanışma Fırsatı

3BFab'ın düzenlediği atölyelerde katılımcılarla 3 boyutlu yazıcı teknolojileri üzerine eğitim vermenin yanı sıra, endüstriyel alanda ve masaüstü segmentinde yer alan 3 boyutlu yazıcı markası Zortrax'ın kullanımına dair ipuçları ve teknikler paylaşılıyor. 3BFab Atölye eğitiminin sonunda yapılan sınavdan 80'in üzerinde not alan katılımcılara 3Bfab tarafından 200 TL değerinde 10 kredilik baskı hizmeti hediye ediliyor. Ayrıca tüm katılımcılar eğitim sertifikası almaya hak kazanıyor.



Üç boyutlu yazıcılardan en iyi verimin alınabilmesi için, baskı yapılacak modelin cihaza uygun hale getirilmesinden ideal malzeme seçimine kadar birçok önemli nokta olduğunun altını çizen 3BFab Genel Müdürü Hakan Güzelgöz, şunları söyledi:



"3BFab olarak, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olarak gösterilen ve halihazırda pek çok endüstrinin kullanmaya başladığı 3 boyutlu yazıcılarla ilgili dünyadaki bilgi birikimini Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de sanayi üreticilerinden kuyumculara, eğitimcilerden sağlık profesyonellerine kadar bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğini merak eden pek çok kişi var. Atölye çalışmalarımızı konuya ilgi duyan ve bu yeni teknolojiye ilk adımı atmak için ideal bir başlangıç noktası arayan kişilere yardımcı olmak için başlattık. Böylece 3 boyutlu yazdırma teknolojilerinin Türkiye'de daha çok alanda yaygın ve verimli kullanımını sağlamayı, bu yeni teknolojinin beraberinde getirdiği fırsatları daha görünür ve anlaşılır kılmayı amaçlıyoruz."



3BFab'ın bugüne dek dört kez gerçekleştirdiği eğitimlere toplam 26 kişi katılarak eğitim aldı. 6 kişilik kontenjanlarla 3BFab'ın Ümraniye'deki ofisinde gerçekleştirilen eğitimler 2017 yılında da devam edecek.



Detaylı bilgi için www.3bfab.com adresini ziyaret edebilirsiniz.