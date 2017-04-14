3 Boyutlu Yama, Kalp Yaralarını Sarıyor
Bilim adamları, yaralı kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olacak 3 boyutlu (3D) biyobaskılı yama üretti.
Bilim adamları, yaralı kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olacak 3 boyutlu (3D) biyobaskılı yama üretti.
Kaynak: Dunya.com
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