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3 Boyutlu Yama, Kalp Yaralarını Sarıyor
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3 Boyutlu Yama, Kalp Yaralarını Sarıyor

Bilim adamları, yaralı kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olacak 3 boyutlu (3D) biyobaskılı yama üretti.

3 Boyutlu Yama, Kalp Yaralarını Sarıyor

Bilim adamları, yaralı kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olacak 3 boyutlu (3D) biyobaskılı yama üretti.

Kaynak: Dunya.com

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