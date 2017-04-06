3 Boyutlu Çanakkale Çizgi Filmi

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan ilk çizgi film olma özelliği taşıyan Çanakkale Geçilmez'in ilçedeki okullarda gösterilmesini sağlıyor.



Ümraniye Belediyesi, kendi bünyesindeki kültür merkezleri ve bilgi evlerinde eğitim faaliyetlerini zengin içerikli takvimlerle gerçekleştirmesinin yanı sıra; okullardaki faaliyetleriyle de eğitimi öğrencilerin ayağına götürüyor. Yazar ve hocaları okullarda öğrencilerle buluşturmanın yanı sıra ilçedeki okullarda birçok tiyatro ve film gösterimi de yapan belediye; ay boyunca Çanakkale Geçilmez çizgi filmini öğrencilerin izlemesini sağlayacak.



Çanakkale Zaferi'ni anlatan ilk çizgi film olma özelliğini taşıyan filmin 3D gösterimleri Çanakkale Zaferi'nin yalnız anma günleri ve haftalarında değil; yılın her döneminde yeni nesle anlatılması ve aktarılması açısından önem arz ediyor. - İSTANBUL