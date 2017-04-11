3 Boyutlu Burun Ameliyatı Canlı Bağlantıyla Yapıldı

TÜRKİYE'de yapılan 3 boyutlu burun ameliyatı ilk kez canlı yayınla, interaktif bir biçimde izleyicilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. 150 kişinin katıldığı toplantıda izleyiciler 3 boyutlu gözlükler ile kulak burun boğaz uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir tarafından gerçekleştirilen ameliyatı izlediler, sorular yönelttiler. Bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen ve ameliyatın yapıldığı "Burun Okulu" adı verilen toplantıya Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Azerbaycan ve tüm Türkiye'den doktorlar katıldı.



Dr. Şeneldir, katılımcıların 3 boyutlu canlı bağlantı sayesinde daha rahat ameliyatı anlama şansına eriştiğini belirterek, eskiden bu tür eğitim ameliyatlarının daha az sayıda, ameliyathane kapasitesi kadar insanın katılımıyla yapıldığını, gelişen teknoloji sayesinde yüzlerce insanın ameliyatı canlı olarak izleyebildiğini söyledi.



Dr. Şeneldir şunları söyledi:



"Daha önce de 3 boyutlu cerrahi kamera sistemi ameliyatlarda kullanılmış ama farkı şu oldu, interaktif bir şekilde izleyicilerin de katılabildiği canlı cerrahide kullandık. 3 saatlik ameliyat boyunca meslektaşlarımız başka bir salonda 3 boyutlu olarak ameliyatı izlediler. Derinlik hissini de gösterdiği için dokulardaki derinlik hissini, yaptığımız manevraları daha iyi gözlemleyebildiler. Bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Teknolojinin eğitim alanında da kullanıldığında ne kadar yararlı olmuş olduğunu gördük. Amerikan Hastanesi'nde yaklaşık 150 kişilik bir toplantı oldu. Azerbaycan'dan, Almanya'dan, yurtdışından da katılım oldu onlar da 3 boyutlu ameliyatı izleme şansı buldular." - İstanbul