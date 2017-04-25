3 Bin Sokak Köpeğine Bakıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Necdet Demirat, çocukluğundan bu yana sokak köpeklerine bakıyor.



Yeni Mahallede Arifağa Sokakta oturan Necdet Demirat, hemen hemen her gün 3 bine yakın sokak köpeğine çevreden bulduğu veya kendisine gönderilen mamalar ile besliyor. Tepecik Belediyesinin yapmış olduğu Sokak Hayvanları Besleme alanından dolayı belediye Başkanı Adnan Korkmaz'a teşekkür eden Demirat, "Tepecik Belediyesi Sokak hayvanları için besleme alanı yaptı. Kendilerine hayvan severler olarak teşekkür ediyoruz. Bazen bu besleme alanında mama olmadığını görünce kendimiz takviye yaparak köpekleri besliyoruz. Bölgede 3 bine yakın köpek var. Bu köpeklere bakmak oldukça zor. Yapılması gereken bu köpeklerin kısırlaştırılması. Bizlere üzerilerine isimlerini yazmadan kargo ile mama gönderen tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Belçika'da yaşayan annem ve kardeşlerim de bu hayvan sevgimi bildikleri için bana maddi olarak destek sağlıyorlar" dedi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA