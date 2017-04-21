3 Bin 500 Kilometre Uzaklıkta Kültürlerini Yaşatmaya Çalışıyorlar

Trabzon'da bulunan Afganistan asıllı sığınmacılar, dokudukları kilimlerle hem kendi kültürlerini yaşıyorlar hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nin sağladığı imkanlarla dokudukları birbirinden farklı desenlerle ülkelerinden 3 bin 500 km uzaklıkta gelenekleri devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Afgan sığınmacılar, Trabzon'u ve Trabzonspor'u da çok sevdikleri için takımın renklerini desenlere işlediklerini söylüyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, dernek olarak uzun yıllardan beri sığınmacılara yönelik bir çalışmalarının olduğunu belirtirken kilim dokumacılığı sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Açılan kurslar sayesinde kilim ve halı üretimini daha ileriye taşıyarak aile bütçelerine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Gül, "Dernek olarak uzun yıllardan beri sığınmacılara yönelik çalışmalarımız vardı ancak proje kapsamında hiçbir çalışmamız yoktu. Kadın istihdamı ve meslek edindirme proje hazırladık. Hazırladığımız 52 proje arasında 8 projemiz kabul gördü. 116 kişilik 7 kursumuz var. Bunlardan biri halı, kilim, diğerler ise dil kursu. 2 tane de yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) kursu var. Hedefimiz kilim ve halı üreticiliğini daha ileri seviyelere taşıyarak pazar haline getirebilmek. Halı ve kilim dokumacılığını biraz daha geliştirebilirsek evlerinde bile maddi olarak aile bütçelerine destek olabilirler" diye konuştu.



Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Halıcılık öğretmeni Neslihan Ateş ise kursiyerlerin kurs sayesinde kendi kültürlerini yaşadıklarını ifade ederek "Afganistan'dan gelen kardeşlerimize iş imkanı sağlamak ve onların geleneksel olan bazı el sanatlarına bizde de var olan el sanatlarını burada yeniden yaşatma adına buradayız. 16 kursiyerle başladık, hepsi de Afganistan'dan gelme. Kilimle başladık önümüzdeki günlerde halı örmeyi düşünüyoruz. Bir çoğunun elleri bu işe yatkın. Onların motifleriyle bizim motiflerimiz çok benziyor çok örtüşüyor. Çok zaman ve sabır isteyen bir meslek. Yaklaşık 2,5 metrekarelik bir kilimi 20-30 gün arasında bitirebiliyorlar. Çoğu uzun zamandan beri Trabzon'dalar. Dolayısıyla Trabzon'u ve Trabzonspor'u da çok seviyorlar. Zaten Trabzonspor olgusunu da kilime işlediler. 2 buçuk aylık bir proje bu. Şu anda kilim olarak başladık ipek halıya kadar gideceğiz. İleri yaştakiler daha önce bu işi yaptıkları için daha becerikliler" dedi.



Kursiyerlerden Tahira Alişah da ülkesinde halı ve kilim dokumacılığının çok yağın olduğunu belirterek "Trabzon'a 10 yıl önce gelmiştim. Daha önce Afganistan'da bu işi yapıyorduk. İşlediğimiz kilimler el yapımı olduğu için çok uzun ömürlü oluyor. Annelerimiz, anneannelerimiz bu işleri yapıyordu. Eskilerden kalan geleneksel bir meslek. Bizde size göre dokumacılık daha fazla. Bu kilimi Trabzonspor için yapıyoruz. Trabzonspor'a özel hediyemiz olacak" ifadelerini kullandı. Hatice Alişah da geleneksel mesleklerini Trabzon'da devam ettirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtirken bu imkanı kendilerine sağlayanlara teşekkür etti.



Öte yandan Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Orhan Genç, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, kursiyerlerin çalışmasını yakından takip ederek bilgi aldı.



(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)