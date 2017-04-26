3 Bin 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Var

FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli tüm yurtta dev bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şuana kadar bin 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



(İHA)