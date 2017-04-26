3 Bin 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Var
FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli tüm yurtta dev bir operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli tüm yurtta dev bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şuana kadar bin 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
(İHA)