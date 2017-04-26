3. Bilim Festivali Başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hayata geçirdikleri projelerle gençler için büyük bir fırsat penceresi açtıklarını ve onlara geleceğin anahtarını sunduklarını söyledi.



Türel, Cam Piramit'te düzenlenen Antalya 3. Bilim Festivalinin açılışında yaptığı konuşmada, Antalyalı çocuk ve gençlerin şanslı bir dönem yaşadıklarını belirtti.



Gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat etkinliklerinde Antalya'nın zirvede bir şehir olduğunu ifade eden Türel, "Antalya'nın çocukları ve gençleri için büyük bir fırsat penceresi açıyoruz ve onlara geleceğin anahtarını sunuyoruz. Bilim, eğitim, kültür, spor ve sanat, Antalya gençliğinin ve Antalya'nın parlak geleceği için önemli bir kapısıdır." dedi.



Saymakla bitmeyen yatırımların art arda devam ettiğini kaydeden Türel, zor olmasına rağmen aşkla mücadele ettiklerini vurguladı.



Türel, Türkiye'nin dev adımlarla muasır medeniyet çizgisini geçme mecburiyetinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun da yolu bilim ve teknolojiden geçiyor. Bu tür etkinliklerle bilime ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. Geleceğin bilim adamları, geleceğin Aziz Sancarları inşallah buralardan geçecek. Geçen yılki etkinliğimizi 32 bin kişi gezmişti, inşallah bu sene 40 bin ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.



Festivalin dünya çapında bir organizasyon olması için çalışacaklarını dile getiren Türel, şöyle devam etti:



"Antalya'ya yakışır büyük hedefler bizim için başarılamaz değildir. Her zaman söylüyorum. 'Ben ilmin şehriyim' diyen Peygamber Efendimizin ümmetinden geliyoruz. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet hedefine yürüyoruz. Dolayısıyla bu güzel şehrimiz bilim ve teknolojide en ileride olmak zorundadır. Antalya'nın bereketli toprağı nasıl ki şehrimizi turizm ve tarımla büyüttüyse bundan sonra bilim ve teknolojiyle de büyüyecektir. Bizim görevimiz bu gibi organizasyonlarla gençlerimize heyecan, şevk vermek ve yol göstermektir. Gençlerimizin görevi ise okumak, araştırmak, icatlar yapmak, bilimin ışığıyla aydınlanmak, şehrimiz ve ülkemizin geleceğini aydınlatmaktır."



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.



Açılışına Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da katıldığı festivalde, yaşam bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim istasyonları ve projeler sergileniyor.